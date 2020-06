Genova. Si rinforza l’anticiclone sul mediterraneo occidentale e tende a espandersi sino all’Europa centrale. Sulla nostra regione inizio di settimana contraddistinto da tempo stabile e assolato con clima estivo. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 22 giugno, per lo più cielo sereno al mattino. Nel pomeriggio modesti cumuli sui rilievi, generalmente senza conseguenze, se non con modesti e limitati effetti. Tempo invariato lungo le coste. Venti da nord tra deboli e moderati al mattino, brezze di mare nel pomeriggio. Mare quasi calmo. Temperature in aumento, comprese sulla costa tra 14 e 27 gradi, nell’interno tra 9 e 26.

Domani, martedì 23 giugno, Giornata soleggiata su tutta la regione. Qualche cumulo pomeridiano a orlare i rilievi nel pomeriggio. Possibile debole ulteriore rialzo della colonnina di mercurio.

Anche mercoledì 24 giugno prosegue indisturbata la fase di tempo estivo.