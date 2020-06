Genova. Dopo il passaggio temporalesco di questa mattina lascia spazio ad ampie schiarite in estensione da Ponente.

Secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, nelle ore centrali della giornata rapido sviluppo di cumuli nelle zone interne con qualche rovescio anche temporalesco non escluso, più probabile su Alpi Marittime, Alpi Liguri, val D’Aveto e Trebbia, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Sui litorali cielo parzialmente nuvoloso con schiarite che si alternano ad annuvolamenti.

I venti saranno moderati da Sud-Est sul centro-Levante della Liguria e da Nord-Est sul Ponente. Da Sud-Ovest tesi al largo.

Mare mosso, ma molto mosso al largo per onda da Sud-Ovest.

Temperature: stazionarie: nell’interno minima tra 10 e 13° C, massima tra 21 e 24° C, sulla costa minima tra 16 e 20° C, massima tra 22 e 26° C.