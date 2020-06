Genova. Alta pressione in rinforzo nei prossimi giorni sul Mediterraneo occidentale. Sulla Liguria fine del regime instabile e variabile e partenza della classica estate mediterranea con temperature in graduale aumento. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 20 giugno, bel tempo al mattino su tutta la regione, nel pomeriggio sviluppo di nubi su Alpi Liguri e sul settore orientale appenninico (Val Fontanabuona, Trebbia, Aveto, Graveglia, Petronio e Vara) con la possibilità di qualche rovescio o breve temporale, in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti dove comunque arriveranno solo i residui nuvolosi. Generale attenuazione della nuvolosità e degli eventuali fenomeni in serata e ritorno a cielo sereno ovunque. Venti deboli o di brezza, mare mosso ma in scaduta, temperature minime in contenuto calo, massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 14 e 27 gradi, nell’interno tra 7 e 25.

Domani, domenica 21 giugno, bel tempo su tutta la regione a parte qualche velatura a ponente. Nel pomeriggio nubi cumuliformi sui rilievi con qualche rovescio sull’alta valle del Magra, in attenuazione in serata, fenomeni assenti altrove. Venti: In mattinata deboli da nord, nel corso del pomeriggio rotazione a sud lungo le coste. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: In aumento.

Lunedì 22 giugno soleggiato e stabile ovunque, qualche nube a carattere locale a levante e sull’Imperiese nel pomeriggio, senza temporali. Ulteriore aumento termico.