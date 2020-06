Maxi tamponamento in piazza delle Americhe: zona chiusa e traffico in tilt

Genova. Viabilità in tilt nel centro cittadino a seguito di un incidente che ha coinvolto diversi veicoli in piazza delle Americhe, in zona Brignole. La piazza è al momento interdetta al traffico veicolare.

Nel maxi tamponamento, di cui sono in corso i rilievi per capirne la dinamica, sono rimasti coinvolti diversi mezzi, ma per fortuno con un solo ferito lieve immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118.

Sul posto diverse pattuglie della polizia locale che stanno rimodulanto il traffico per permettere il ripristino della strada: si segnalano code e rallentamenti anche in corso Torino, corso Sardegna, via Brigate Liguria e via Tolemaide.