Matteo Cavallini nuovo coach di Spazio Sport volley

Genova. Matteo Cavallini guiderà, affiancato da Carolina Costa, la nuova avventura della Serie C maschile di Spazio Sport Volley.

Inizia così la nuova programmazione dell’associazione sportiva dilettantistica di Pontedecimo che crede fermamente nelle capacità tecniche del nuovo coach e conta sulla sua esperienza per creare un bel gruppo di giocatori motivati, giovani e che faranno da traino a tutta l’attività sportiva in un momento non certo facile.

Molto soddisfatti il direttore sportivo Andrea Spallarossa e la dirigente Sabina Porcile: “Era parecchio tempo che corteggiavamo Matteo e finalmente siamo riusciti a farlo entrare nella grande famiglia di Spazio Sport. Siamo certi che con lui la squadra di punta della nostra società potrà essere un bell’esempio per tutti, bimbi, bimbe, ragazzi e ragazze che amano la pallavolo in Valpolcevera. Facciamo un enorme in bocca al lupo a lui e a Carolina a per la nuova avventura insieme!”