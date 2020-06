Marassi, incendio nella rimessa della polizia locale: al vaglio anche l’ipotesi di una vendetta

Genova. Principio d’incendio questa mattina all’alba in una rimessa di veicoli della polizia locale in via Marassi, dove c’è la sede del distretto. Le fiamme sono partite da uno scooter.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno spento sul nascere il rogo e hanno evitato danni peggiori per gli altri mezzi custoditi all’interno.

Secondo i primi accertamenti compiuti dai vigili del fuoco, potrebbe essersi trattato solo di un incidente dovuto al surriscaldamento di un veicolo, ma non si escludono altre ipotesi come quella della matrice dolosa.

In questo caso all’origine potrebbe esserci il tentativo di vendetta di un cittadino ed è per questo che la sezione giudiziaria della polizia locale e i carabinieri stanno ascoltando testimonianze per capire se qualche agente avesse ricevuto minacce di recente.