Marassi, donna investita da moto in via Fereggiano: grave al San Martino

Genova. Un brutto incidente è avvenuto poco dopo le 15,30 in via Fereggiano, dove una donna è stata investita da una moto mentre attraversava la strada.

La signora, di circa 80 anni, ha riportate diversi traumi a causa sia dell’impatto sia della caduta a terra ed è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Martino, dove è arrivata in gravi condizioni.

Ricoverato anche il motociclista, un uomo di 57 anni, che nella caduta si è rotto una gamba: anche per lui dopo il soccorso sul posto è stato trasportato in codice rosso al San Martino, dove è stato preso in cura con un codice giallo.

Sul posto, oltre ai soccorsi, gli agenti della locale, che stanno effettuando i rilievi di rito per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.