L’Università di Genova si aggiudica il finanziamento Filse per le infrastrutture di ricerca

Genova. L’Università di Genova si è aggiudicata il finanziamento di Filse – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – per potenziare le infrastrutture di ricerca con l’obiettivo di ricoprire un ruolo a livello europeo e per realizzare interventi funzionali allo sviluppo e alla messa in rete delle attività di ricerca che possano avere ricadute rilevanti nell’industria e nel sistema delle imprese liguri.

Sono 7 i progetti UniGe, di cui 5 come capofila, presentati e finanziati sul bando di Regione Liguria, sul totale di 9 in graduatoria, per un investimento complessivo previsto sulle infrastrutture di ricerca che ammonta a circa 6,8 milioni di euro. L’investimento è finanziato per il 50% da Filse con contributi a fondo perduto e, per la restante parte, da UniGe e dagli altri partner coinvolti: Dltm, Cnr, Siit, Ircss San Martino, Gaslini, IIT, Ticass.

Le infrastrutture di ricerca che beneficeranno degli investimenti sono già attive, censite e accreditate da Regione Liguria; hanno partecipato al bando singolarmente o in rete con l’obiettivo di rafforzare la loro competitività sul territorio. Le attività di ricerca che si svilupperanno, tutte incentrate sull’innovazione, affrontano le tematiche più disparate: sistema navale e portuale, tecnologie marine, settore energia, microscopia elettronica, sperimentazione animale, terapie e tecnologie riabilitative, qualificazione dei materiali superconduttori in alto campo magnetico.

“Un grande successo per la valorizzazione delle attività di ricerca” dichiara il prof. Marco Invernizzi, Prorettore alla Ricerca dell’Università di Genova, “un successo dovuto alle grandi potenzialità dimostrate dalle nostre infrastrutture nel campo della ricerca e dell’innovazione, fondamentali per lo sviluppo e il rafforzamento della competitività del territorio ligure”.

Il bando di Regione Liguria è finanziato su POR FESR 2014-2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione – Azione 1.5.1 – Sostegno alla Infrastrutture di Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali.

Le 7 infrastrutture di ricerca

Shil-Ship In the Loop

Ambiti e finalità: potenziamento della ricerca nella simulazione del sistema nave e portuale, di supporto all’industria e alle imprese finalizzato all’aumento dell’attrattività per investitori esteri e per risorse umane di eccellenza.

Blue Lab Net

Ambiti e finalità: potenziamento delle strutture che operano su ambientale marino, cambiamenti climatici, monitoraggio ambientale, impatto antropico marino-costiero e sviluppo delle tecnologie marine. Lo scopo è consolidare e mettere a sistema competenze complementari per proporre un’offerta ambientale tecnologica alle imprese e al territorio ligure.

Multidominio

Ambiti e finalità: potenziamento del settore energia del territorio.

Elemental

Ambiti e finalità: potenziamento della Infrastruttura di ricerca “microscopia elettronica”, acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione di nuova generazione e costituzione di un laboratorio di microscopia elettronica avanzata a disposizione del territorio.

Dalla ricerca di base alla clinica

Ambiti e finalità: sviluppo di nuove tecnologie per diagnosi, terapia, riabilitazione e assistenza. Infrastruttura di ricerca per il potenziamento delle attività rivolte alla messa a punto di nuovi strumenti utilizzabili in ambito clinico, nella diagnostica medica, nelle terapie riabilitative e nell’assistenza a persone fragili.

Animal facility

Ambiti e finalità: riqualificazione e potenziamento dell’infrastruttura di ricerca per la sperimentazione animale gestita da Policlinico San Martino.

Facility per la qualifica di materiali superconduttori in alto campo magnetico

Ambiti e finalità: potenziamento dell’infrastruttura di ricerca per qualificare i materiali superconduttori in alto campo magnetico.