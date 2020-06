Lunedì 15 giugno le biblioteche di municipi riaprono per la restituzione e il prestito

Genova. Lunedì 15 giugno le biblioteche dei Municipi riapriranno per la restituzione e il prestito dei libri.

“Un segnale importante di ripartenza per tutta la città – sostiene il consigliere delegato Lilli Lauro – Innanzitutto dal punto di vista sociale, visto che le biblioteche di quartiere rappresentano una rete con un forte radicamento sul territorio, ma anche sotto il profilo commerciale e dell’indotto. Il periodo che stiamo attraversando ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini, ma occorre riprendere – naturalmente in sicurezza e rispettando le disposizioni sanitarie – una quotidianità che possa consentirci di guardare al futuro con speranza”.

“Dopo la graduale riapertura delle principali biblioteche cittadine, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, riaprono anche le biblioteche dei Municipi, un importante presidio sul territorio che finalmente ritorna fruibile dai cittadini – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Ma anche nel momento clou dell’emergenza sanitaria, la cultura non si è mai fermata: la e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) ha funzionato, e continua a funzionare, a pieno regime, incrementando utenti, prestiti e risorse fruite”.

Per garantire il rispetto delle normative anti contagio, in questa fase non sarà possibile accedere agli spazi e agli scaffali delle biblioteche, che resteranno aperte con orario ridotto. La restituzione e il prestito dei libri saranno possibili, prenotando giorno e ora, via email o telefonicamente, presso le biblioteche municipali.

Ecco i riferimenti telefonici e gli orari di apertura:

Biblioteca Gallino – via Daste 8 (Municipio Centro Ovest)

Tel. 010 6598124 – biblgallino@comune.genova.it

Orari: lun e mer h 14/18, mar e gio h 9/18

Biblioteca Lercari – via S. Fruttuoso (Municipio Bassa Valbisagno)

Tel. 010 505890 – lercari@comune.genova.it

Orari: lun, mer, ven h 14/18, mar e gio h 9/18

Biblioteca Saffi (solo restituzione libri) – via Sertoli 13 Br (Municipio Media Valbisagno). Chiusa dal 1 luglio al 31 agosto per trasloco e trasferimento nella nuova sede. Tel. 010 5574434 – biblsaffi@comune.genova.it

Orari: da lun a ven h 14.30 /18.30

Biblioteca Cervetto – via Jori 60 (Municipio Valpolcevera)

Tel. 010 4695050 oppure 010 4694909 – cervetto@comune.genova.it

Orari: lun, mer, ven h 9/14, mar e gio h 9/18

Biblioteca Bruschi – via Bottino (Municipio Medio Ponente)

Tel. 010 0891331 oppure 0100891332 – biblbruschi@comune.genova.it

Orari: da lun a ven h 9/12

Biblioteca Guerrazzi (solo restituzione libri c/o B. Bruschi) – via Cervetto 35 (Municipio Medio Ponente)

Biblioteca Benzi – piazza Odicini (Municipio Ponente).

Tel. 010 6136498 – biblbenzi@comune.genova.it

Orari: lun, mer, ven h 9/13, mar e gio h 14/18