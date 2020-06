Luca Orefice al CDM: prestito con opzione di riscatto dal Pozzoli

Genova. Il CDM Futsal Genova ha annunciato l’acquisizione dal Pozzoli Futsal Flegrea, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, delle prestazioni di Luca Orefice, classe 2001.

L’operazione è stata perfezionata grazie alla paziente costruzione di una rete di osservatori che CDM ha creato in tutta la penisola, allo scopo di valorizzare i talenti che il nostro paese esprime: in particolare ringraziamo il procuratore Fabrizio Correra per il suo prezioso contributo alla buona riuscita dell’operazione.

Il CDM Futsal Genova ha ringraziato poi la società partenopea per la correttezza e lo spirito collaborativo e si è detto certo che questo sia il prezioso tassello iniziale di una proficua collaborazione futura.