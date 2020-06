Linetty e Sturaro: un derby per la Gigi Ghirotti onlus

Genova. Prosegue il derby benefico promosso da Stelle nello Sport con le maglie rossoblucerchiate all’asta su CharityStars all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport.

C’è tempo fino a mercoledì 10 giugno alle ore 18 per fare il proprio rilancio e sostenere così la onlus del professor Franco Henriquet, più che mai vicina a chi soffre in questo periodo reso ancora più difficile e delicato dall’emergenza per il Coronavirus.

Stelle nello Sport mette all’asta due maglie: quella di Karol Linetty (nella foto), classe 1995, numero 7 della Sampdoria, e quella di Stefano Sturaro, classe 1993, numero 27 del Genoa.

La sfida tra i due centrocampisti rossoblucerchiati arriva dopo quelle tra Quagliarella e Criscito, Perin e Audero, Bereszinsky e Ghiglione, Schöne e Jankto. Un derby del cuore, in attesa di quello reale, sul campo, con la Serie A pronta a ripartire.