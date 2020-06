Linea 1, Bucci e Amt spengono le voci: “Nessuno spostamento, il capolinea resta a Voltri”

Genova. Il capolinea dell’1 resta a Voltri, in via Camozzini. Lo precisa Amt in una nota e lo precisa in serata anche il sindaco Marco Bucci, dopo le voci che si sono sparse negli ultimi giorni su possibili tagli alla “linea simbolo” del Ponente cittadino.

Negli ultimi giorni, come ammette la stessa Amt, “si sono registrati pesanti disagi alle linee bus che servono il ponente cittadino, a seguito delle ricadute sulla viabilità ordinaria del traffico autostradale. In diverse occasioni è stato necessario intervenire per la riprogrammazione del servizio con temporanei provvedimenti di limitazione e variazione di alcuni percorsi bus”.

Tuttavia “si precisa che non è stato modificato il capolinea di ponente della linea 1 che rimane a Voltri in via Camozzini. Anche oggi alcune corse hanno subito delle limitazioni eccezionali a Prà per il riordino della linea 1, reso necessario dalle pesanti ripercussioni generate sulla viabilità locale dal blocco della circolazione autostradale”.

Preoccupazioni che in parte hanno tratto spunto dal progetto del filobus presentato a Roma, per cui ancora si attende la risposta definitiva del ministero, che prevedeva di limitare la linea di forza del Ponente a Pra’ per servire Voltri solo con mezzi elettrici, in parte come succede oggi a Nervi. Scelta che però è tutt’altro che definitiva, come aveva già chiarito il mobility manager Enrico Musso e oggi ancora il sindaco Bucci.