Chiavari. Difficile valutare una partita come quella tra Cosenza e Virtus Entella, così come è difficile commentare questa ripresa dei vari campionati privati del loro contorno naturale fatto della passione di migliaia di tifosi e di tutto quanto non riguarda la sfera strettamente professionale del mondo del calcio.

Per i chiavaresi una trasferta iniziata tra non poche e onerose difficoltà logistiche, tra contatti evitati, prevenzioni adottate e anche qualche contraddizione. Proviamo quindi a fare una semplice analisi tecnica di ciò che hanno detto i cento minuti di gioco del San Vito Marulla.

di 9 Galleria fotografica Calcio, Serie B: Cosenza vs Virtus Entella









Mister Boscaglia riprende esattamente da dove si era interrotto il campionato biancoceleste, schierando lo stesso undici che l’8 marzo sconfisse senza appello l’Ascoli. La classifica del Cosenza impone ai calabresi un atteggiamento aggressivo richiesto da Roberto Occhiuzzi, nuovo tecnico dopo l’abbandono di Pillon.

L’inizio della gara, invece, è molto attento da parte dell’Entella che non rischia quasi mai nulla e, per contro, con il passare dei minuti insidia la porta di Perina. Ci prova Mazzitelli la cui conclusione viene deviata fortuitamente dalla schiena di un difensore; anche Morra si libera in area con un pregevole palleggio ma viene anticipato al momento del tiro.

Una prima ripartenza dei rossoblù mette in difficoltà l’Entella con Baez che appoggia bene a centro area per la conclusione a botta sicura di Rivière anticipato dal prodigioso recupero di Dezi dopo sessanta metri di rincorsa, sarà il preludio al vantaggio dei calabresi. Alla mezz’ora, infatti, dopo il sospirato cooling break, Carretta mette alla cieca un pallonetto all’indietro per l’accorrente Bruccini che si coordina bene e calcia di precisione nell’angolino basso alla destra di Contini. Nemmeno il tempo di abbozzare una reazione che il Cosenza raddoppia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore dei chiavaresi, Carretta si invola sulla destra ingaggiando un duello con Sala che al limite dell’area viene saltato dal rossoblù, bravo poi a concludere con un destro a giro preciso nello stesso angolo precedente.

L’Entella è scossa, ci prova con un paio di conclusioni non irresistibili di Paolucci e con una bella ma sfortunata girata di Mazzitelli. Nella ripresa Borra fa il suo esordio in Serie B rilevando Contini, vittima di un risentimento muscolare. Occhiuzzi blinda il Cosenza con un 5-4-1 che lascia pochi spazi ai chiavaresi. Alla prima occasione Morra, ben servito da Dezi, si libera bene ma calcia incredibilmente a lato da buona posizione. Dentro l’area ha una buona occasione anche Paolucci ma il suo diagonale è respinto da Perina. L’Entella spinge poco e intorno ai sedici metri non mostra troppe idee per liberare qualcuno al tiro o comunque nuocere alla porta di Perina. Boscaglia ricorre alla panchina: dentro Toscano, Mancosu e Rodriguez, fuori Mazzitelli, De Luca e Morra.

I calabresi non disdegnano azioni di rimessa; in una di queste Rivière arriva a tu per tu con Borra ma tocca male, poco dopo anche Baez, stoppato miracolosamente da Borra e D’Orazio, mette i brividi alla difesa chiavarese. Dopo un’occasione per Rodriguez nel primo minuto dei sei di recupero assegnati, Poli, schierato ormai da centravanti, tocca appena una pennellata di Paolucci e accorcia le distanze. Troppo tardi per riuscire a portare altri pericoli verso la porta di Perina. Inutile anche la brevissima superiorità numerica per l’espulsione di Asencio: il triplice fischio porta via ogni speranza agli ospiti.

Da ieri mattina la squadra è tornata in campo per preparare il ritorno al Comunale con la Salernitana, cercando, come sottolineato da Boscaglia a fine partita, di far tesoro degli errori commessi, lavorando ancora sulla ricerca del gol che anche sabato è sembrata la difficoltà principale di una squadra che, sotto il profilo fisico, non è andata male.

La preparazione proseguirà lunedì e martedì con sedute in programma alle 17,30 e mercoledì con un allenamento alle 10 del mattino. Giovedì rifinitura al Comunale sempre alle 10 e nel tardo pomeriggio partenza per il ritiro.

Il tabellino:

Cosenza – Virtus Entella 2-1 (p.t. 2-0)

Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Schiavi (68° Capela), Legittimo; Casasola, Kanouté (91° Broh), Bruccini, D’Orazio (82° Bittante); Carretta (82° Bahlouli), Riviere (69° Asencio), Baez. All. Occhiuzzi.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini (46° Borra); Settembrini, Pellizzer, Poli, Sala (85° Currarino); Dezi, Paolucci, Mazzitelli (57° Toscano); Schenetti; Morra (67° Rodriguez), De Luca (57° Mancosu). All. Boscaglia.

Arbitro: Volpi (Arezzo). Assistenti: M. Robilotta (Sala Consilina) e Pagnotta (Nocera Inferiore). Quarto uomo: I. Robilotta (Sala Consilina).

Reti: 30° Bruccini (C), 36° Carretta (C), 93° Poli (V).

Ammonizioni: 21° Dezi (V), 24° Idda (C), 68° Bruccini (C), 90° Kanouté (C).

Espulsioni: 97° Asencio (C).