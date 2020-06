Lavori ponte don Acciai, Iren chiude i rubinetti per un giorno: previste due autobotti per rifornirsi d’acqua

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori connessi al rifacimento del ponte Don A. Acciai, il giorno giovedì 11 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, si potranno verificare dei disservizi, consistenti in carenze di erogazione soprattutto ai piani alti degli stabili ubicati nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Taranto civ 8-16

• Via Brindisi civ 9-14-18-19-33

• Via Talamone civ 12-18-22

• Via della Giuseppina

• Via Carlo Bonanni

Per ovviare ai sicuri disagi saranno a disposizione della popolazione due autobotti per la distribuzione “a mano” di acqua potabile, localizzate due in Largo San Francesco da Paola e via Bari angolo ponte Don Acciai. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.