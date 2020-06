Laghi del Gorzente, escursionisti persi nel buio recuperati dal soccorso alpino

Genova. Nella notte di domenica il Soccorso Alpino è stato attivato per due ragazzi di 20 e 28 anni, che si sono persi sui sentieri vicino al lago del Gorzente.

I due amici, partiti nel pomeriggio per fare uno dei tanti (e meravigliosi) sentieri naturalistici, sono stati sorpresi dalla notte, smarrendo nel buio la traccia per rientrare in sicurezza.

Dopo alcuni tentativi, alle 23 hanno chiamato i soccorsi: i due sono stati rapidamente raggiunti da un tecnico del Soccorso Alpino e poi dalla squadra che li ha riaccompagnati lungo il sentiero. L’intervento è terminato torno alle 2:30 del mattino di oggi, in collaborazione come di consueto con i Vigili del Fuoco