L’affidabilità e la sicurezza dei casino online

La passione per il gioco d’azzardo accomuna milioni di persone, in Italia e nel Mondo. Si tratta di uno svago che ci permette di trascorrere del tempo piacevole divertendoci seduti comodamente a casa davanti al nostro computer, oppure con il nostro smartphone o tablet, collegandoci da qualsiasi posto in cui ci troviamo.

Una delle principali domande che giustamente ci si pone quando ci si collega ad uno dei numerosissimi siti presenti sul web che mettono a disposizione decine di giochi, riguarda l’affidabilità di quella piattaforma. Se sei alla ricerca di un casino sicuro in Italia, siamo qui per darti dei suggerimenti che siamo convinti si riveleranno utili.

La licenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams)

Il più importante parametro di riferimento per valutare un sito di giochi online è il possesso della licenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la quale è simbolo di affidabilità in quanto tutte le transazioni di denaro sono controllate e garantite. Come fare a sapere se un casino online ha questo tipo di licenza? È molto semplice, una volta collegati dovete verificare che sia presente il logo AAMS, che può essere esposto solo da chi ha superato il vaglio delle rigide norme italiane.

Infatti i casinò devono subire numerosi controlli che, una volta superati, consentono a loro di ottenere un certificato di affidabilità e a noi che ci giochiamo un buon margone di serenità circa la loro affidabilità.

Altri parametri di scelta del casinò

La sicurezza è sicuramente il parametro più importante per valutare l’affidabilità di un casinò online. Oltre a questo, tuttavia, ci sono altri elementi che potranno farvi propendere per un sito rispetto ad un altro. Fra questi, sicuramente, c’è quello riguardante le percentuali di vincita: in Italia le norme sanciscono che le vincite assegnate non possono essere inferiori al 90% delle somme giocate, ciò vuol dire che la maggior parte delle cifre investite nel gioco devono essere redistribuite ai giocatori, ovviamente non in misura proporzionale. Vi consigliamo quindi di scegliere i casinò con le percentuali più elevate – in alcuni casi si supera anche il 95% – per avere, almeno da un punto di vista statistico, maggiori possibilità di successo.

Il bonus di benvenuto

Dopo aver valutato attentamente e scelto il casino online sicuro e aver studiato le percentuali di vincite rispetto alle somme giocate, puoi scegliere il tuo casinò preferito in base a diversi fattori: fra questi, svolge sicuramente un ruolo importante, almeno ad un primo approccio, una tecnica di marketing molto usata da questi siti riguardante i bonus di ingresso. Spessissimo infatti vengono offerte somme gratuite a fondo perduto per iniziare a giocare, conoscere le diverse soluzioni di quel sito e quindi appassionarcisi. Poi, a parità di caratteristiche, ognuno di noi può scegliere un sito piuttosto che un altro per la varietà di giochi offerti, o per la maggiore giocabilità ed una interfaccia utente più facile ed immediata e, perché no, anche semplicemente per una veste grafica più accattivante perché, i vecchi detti non sbagliano mai, anche l’occhio vuole la sua parte.

Ricordate sempre di giocare responsabilmente e buon divertimento.