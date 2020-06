La Sciorba riparte dal Milan Junior Camp

Riparte anche la stagione della Sciorba, il più grande impianto sportivo ligure con ben 15 campi sportivi fra calcio e calcetto. Ad inaugurare questo tentativo di ritorno alla normalità sarà il Milan Junior Camp diretto dal responsabile tecnico Danilo Tedoldi insieme a Gianfranco Pusceddu, allenatore professionista.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 21 al 26 giugno ha già raccolto molte iscrizioni al punto che gli organizzatori stanno ipotizzando di prolungare il Camp anche per una seconda settimana. Un segno tangibile della voglia di normalità.

“L’impianto è stato oggetto di una importante opera di manutenzione durante il periodo di chiusura per emergenza COVID-19″ – spiega Maurizio Ghigliotti, direttore di Sciorba Stadium – “E si presenta ora al meglio per ridare a tutti gli sportivi liguri e italiani la gioia di fare nuovamente sport a Genova. Siamo felici di ripartire per primi con un Camp di grande livello su un prato che è da sempre sede di rifiniture di società professionistiche di serie A e anche della Nazionale italiana di calcio”.

Gli allenamenti seguiranno i protocolli Figc e i metodi della società rossonera: “Abbiamo anche previsto per i genitori che accompagneranno i propri figli al Camp un accesso a condizioni agevolate alle piscine della Sciorba”, aggiunge Maurizio Ghigliotti. “In attesa del termine dell’allenamento, potranno scoprire cosi il mondo Sciorba con i numerosi corsi per tutte le categorie e tipologie”.