La Milano-Sanremo torna a sabato 8 agosto: l’ultimo ritocco al calendario

Genova. La Milano – Sanremo cambia ancora data. La Classicissima, che era stata spostata solo pochi giorni fa a Ferragosto, si correrà invece l’8 agosto, come inizialmente proposto dal calendario Uci. Scongiurati gli ingorghi in Riviera per il cuore dell’estate, con il grande ciclismo che si sposta a Bergamo e Como per quelle date.

Il circus Uci partirà sabato 1 agosto, a Siena; in scena quel giorno la Strade Bianche. Una settimana dopo sarà la volta della Milano – Sanremo, che mantiene il percorso tradizionale e attraverserà tutto parte della provincia di Genova, seguendo la via Aurelia. Da capire il novero dei partenti, con un calendario appena fissato e sicuramente ricco di appuntamenti in pochi giorni. La programmazione dei big sarà davvero difficile; probabile la presenza di Vincenzo Nibali, vincitore dell’edizione 2018.

Il cambio di date tra Sanremo e Lombardia fa anche invertire le due corse “di supporto”: la Milano – Torino sarà mercoledì 5 agosto, il Gran Piemonte mercoledì 12 agosto. Risolta definitivamente, così, la preoccupazione per la congestione del traffico, che era stata al centro del dibattito.

Nell’ingolfato calendario della stagione 2020, a pagare il prezzo è il Giro d’Italia: in 23 giorni di gara, dal 3 al 25 ottobre, la corsa Rosa vedrà la sovrapposizione con Amburgo (3 ottobre), Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), Amstel Gold Race (10 ottobre), Gand-Wevelgem (11 ottobre), Giro delle Fiandre (18 ottobre), De Panne (21 ottobre) e la Parigi-Roubaix (25 ottobre). Sette corse top, su quindici in programma, a cui aggiungere sei giorni in concomitanza con a Vuelta. Davvero un esito ingiusto.