Italian Home Race 30′ Indoor Timelapse, la Liguria c’è

Genova. Le società remiere della Liguria si mettono in evidenza anche in occasione del primo Italian Home Race 30′ Indoor Timelapse, appuntamento a cura della Federazione Italiana Canottaggio con confronti sul remoergometro a tempo della durata di trenta minuti per categorie maschili e femminili Ragazzi, Junior, Under 23, Senior, Master e Paralimpici.

La Sportiva Murcarolo apre nel miglior dei modi con l’ottima performance di Guglielmo Melegari, secondo tra i Ragazzi primo anno. In queste categoria bene anche Lorenzo Reasso, quarto con i colori della Canottieri Sampierdarenesi.

Tra i Ragazzi 2° Anno, Martino Cappagli (Sampierdarenesi) è dodicesimo e primo ligure. Tra gli Junior 1° anno ben figura Andrea Licatalosi (Murcarolo) con la quinta posizione, tre gradini sopra rispetto al sampierdarenese Luca Carrozzino. Tra gli Junior 2° anno la miglior prestazione ligure è di Pietro Sitia (Murcarolo), settimo classificato.

Alice Ramella conquista il secondo posto nella categoria Junior 2° Anno. La vogatrice della Canottieri Santo Stefano al Mare è preceduta soltanto da Nadine Agyemang-Heard (Moltrasio). Nella categoria Under 23: Gabriele Loconsole (Rowing Club Genovese) e Alessandro Bonamoneta (Murcarolo) chiudono rispettivamente al nono e decimo posto.

A livello Senior, invece, spicca la prestazione firmata da Davide Mumolo: meglio del genovese tesserato Fiamme Oro ed Elpis Genova solo Giovanni Abagnale (Marina Militare). Tra le donne, tredicesima Annalisa Cozzarini (Rowing Club Genovese).