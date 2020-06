Intrattenimento e spettacolo al tempo del Covid, Bizzarri: “Discoteche aperte ma senza ballo? Governo confuso”

Genova. “Ci vogliono regole chiare, precise, semplici, invece sembra che ci sia ancora molta confusione”.

Luca Bizzarri, presidente di Palazzo Ducale, commenta a margine della presentazione della mostra “5 minuti con Monet”, la situazione che stanno vivendo i teatri, i locali che ospitavano eventi dal vivo e di riflesso gli attori, i cabarettisti, cantanti, musicisti e a cascata tutto l’indotto che ha a che fare con l’industria dello spettacolo.

“Mi aspettavo un po’ più di serietà – dice Bizzarri – se mi dicono che le discoteche sono aperte, ma che non si può ballare credo che ci sia un po’ di confusione”.

Una confusione che non dovrebbe essere mostrata dal governo per Bizzarri: “Un conto è se lo siamo noi, ma il governo ha il compito di indicare una via chiara, non dico giusta, ma chiara”.