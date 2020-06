“Intitoliamo una via a Giulio Regeni”, la proposta di Crivello in consiglio comunale

Genova. Al consiglio comunale di Genova martedì prossimo, 23 giugno, arriva la proposta di intitolare una via o una piazza a Giulio Regeni.

La mozione è stata presentata dai consiglieri di opposizione Giovanni Crivello ed Enrico Pignone e impegna sindaco e giunta a inviare alla commissione toponomastica la proposta di intitolazione, il giorno del prossimo anniversario della morte di Giulio Regeni, una via o una piazza, “quale risarcimento simbolico a lui, alla sua famiglia e a tutti gli italiani che dopo questo vile assassinio, vogliono giustizia“.

Il giovane ricercatore friulano è scomparso il 25 gennaio 2016, per venir ritrovato senza vita pochi giorni dopo, il 3 febbraio, con gli evidenti segni di tortura. A inizio febbraio in consiglio a Genova era stata già approvata la mozione ‘Verità su Giulio Regeni’ che ha impegnato sindaco e giunta a trasmettere al ministro degli Esteri la richiesta che il governo Italiano rimanga attivo in tutte le sedi internazionali preposte a far luce sulla morte di Giulio Regeni e ad aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa da Amnesty International.