Insulta e minaccia i carabinieri, zuffa in via Della Maddalena: denunciato

Genova. Ieri notte in via della Maddalena, nei pressi di un bar, un uomo notato dai carabinieri delle Stazioni di Ge-Maddalena e Ge-Sampierdarena, che eraano in servizio nel centro storico per attività di controllo del territorio, ha iniziato a insultarli e minacciarli in malo modo.

A quel punto i militari si sono avvicinati per identificarlo ma lui ha iniziato a spintonarli con violenza tanto da far scaturire una colluttazione. Alla fine l’uomo è stato definitivamente bloccato.

Accompagnato in caserma, identificato, è un 49enne milanese, gravato da pregiudizi di polizia, è stato arrestato per “resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate”. Durante la zuffa, infatti, i carabinieri riportavano lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. In mattinata sarà processato con rito direttissimo.