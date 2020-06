Genova. “Responsabilità e competenza, ma poca riconoscenza” e un hashtag che dice tutto: #infermieriusaegetta. Nuova manifestazione di piazza, questa mattina, davanti alla sede della Regione Liguria a De Ferrari per il Movimento Nazionale Infermieri.

La categoria di lavoratori messa a dura prova durante il periodo Covid torna a protestare contro la scarsa attenzione delle istituzioni in termini di diritti e contratti di lavoro.

Gli infermieri, in questa fase, chiedono certezze per quanto riguarda il bonus Covid ma anche la stabilizzazione di tanti precari e la definizioni di contratti che siano maggiormente tutelanti per chi è costantemente messo a rischio in nome della sanità e del bene collettivo.

Nei giorni scorsi erano già state tre, organizzate da diversi sindacati, le manifestazioni e i flash mob degli infermieri e delle infermiere a Genova.