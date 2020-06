Incidente mortale a Multedo, scontro tra due moto: un uomo deceduto, l’altro è illeso

Genova. Tragico incidente alle 22.35 in via Multedo, nel Ponente genovese. Un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua moto contro un altro mezzo a due ruote.

È successo proprio davanti alla caserma dei vigili del fuoco. Sono stati i pompieri, dopo aver sentito il violento rumore dell’impatto, a precipitarsi per primi sul posto e a soccorrere l’uomo già in fin di vita. Sul posto sono arrivati poi i soccorritori del 118, ma per il centauro non c’era più nulla da fare.

L’altra persona coinvolta nell’incidente ha invece rifiutato il trasporto all’ospedale, avendo riportato solo ferite lievi dovute alla caduta sull’asfalto.

A indagare sull’accaduto è la sezione infortunistica della polizia locale. Tra le ipotesi c’è quella di un malore che il 74enne potrebbe avere accusato prima di perdere il controllo della moto e scontrarsi con l’altro veicolo.