Genova. Grave incidente questo pomeriggio alle 16.10 in via di Francia. Un mezzo dell’Amt ha investito un pedone all’uscita del sottopasso che arriva da via Milano.

L’uomo, un 66enne, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Foto 2 di 2



Secondo le prime informazioni, il bus Amt in servizio sulla linea 20 stava uscendo dal tunnel quando il pedone avrebbe attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali. L’autista, complice la presenza di un pedone della sopraelevata che ostruisce la visuale, non è riuscito a frenare in tempo e lo ha colpito in pieno.

Sul posto la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa e poi riaperta al traffico alle 17.45. Non si sono registrati particolari disagi.