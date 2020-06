In val d’Aveto riaprono gli impianti di risalita, tra le escursioni c’è anche “l’horsewatching”

Genova. In val d’Aveto riaprono gli impianti di risalita. Una bella notizia per escursionisti e biker.

Inoltre il parco propone una serie di escursioni per il fine settimana.

Domenica 14 giugno appuntamento a Prato Sopralacroce per sperimentare il Forest Coaching, un particolare tipo di approccio al coaching, in Natura e con la Natura, che comprende anche la pratica del Bagno di Bosco. Per info e prenotazioni: Go&Ply, tel. 347.3302664

Per gli amanti del trekking invece le Guide Meraviglie d’Aveto propongono per domenica un’escursione lungo l’Anello di Borzone, toccando siti famosi che mantengono ancora un certo alone di mistero: l’Abbazia di Borzone, il Volto megalitico, le teste apotropaiche e la Chiesa nel bosco di San Martino di Licciorno. Per info e prenotazioni: tel. 349.6446635

Torna anche l’appuntamento con il Wild Horsewatching, le escursioni guidate sulle tracce dei cavalli selvaggi: i posti sono in rapido esaurimento, nonostante siano previste due date nel fine settimana, sabato 13 e domenica 14 giugno. Per verificare le ultime disponibilità contattare la Guida Evelina Isola, tel. 347.3819395

In Val Graveglia l’appuntamento del sabato mattina con il mercatino agricolo, dove acquistare tanti prodotti locali di stagione, e le visite guidate alla Miniera di Gambatesa.