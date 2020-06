Genova. Un vero e proprio appuntamento quotidiano, quello che i cinghiali si danno praticamente tutte le notti in via Rovare, sulle alture di San Fruttuoso, dove da tempo esiste un vero e proprio self-service per gli ungulati della zona.

Sono diversi, infatti, i bidoni che vengono assaltati da intere famiglie di cinghiali, rovesciati e “depredati” nonostante siano stati incatenati al muro: “Sono dei caterpillar – sottolinea una residente sui social – e sono anni che va avanti questa situazione”. E, a detta di chi abita la zona, i cittadini stanno bene attenti a non lasciare sacchi fuori dai contenitori, ma la precauzione non basta.

Ma il vero degrado è quello che rimane del banchetto: spazzatura sparsa ovunque, con sacchetti rotti e ogni tipi di rifiuto lasciato a vagare per ore, obbligando gli operatori della nettezza urbana ad un lavoro doppio, che non può che essere sommario talvolta visto il carico di lavoro.

Una condizione che in realtà è comune a molte altre zone della città, dove la convivenza con gli animali selvatici è sempre più stretta, e dove i luoghi di raccolta della spazzatura rimangono isolati o sono non sufficienti.