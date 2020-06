“Il rispetto”: 90 musicisti liguri dedicano un minuto di silenzio alle vittime del Morandi

Genova. Mentre si annuncia il nome del nuovo ponte progettato da Renzo Piano e si discute fra le polemiche sulla futura inaugurazione, 90 musicisti genovesi scelgono il rispetto per i 43 morti del crollo di ponte Morandi e per le loro famiglie. Per hanno deciso di dedicare un minuto di silenzio ai familiari delle vittime del ponte Morandi con un video intitolato proprio“Il Rispetto”.

Il video sarà postato oggi, 22 giugno, alle 11.36 sulla pagina facebook del MIG – Musicisti Indipendenti per Genova: https://www.facebook.com/associazionemig/

“Penso che la voglia di esprimere qualcosa per il crollo del Ponte Morandi e quindi per le 43 vittime sia nel cuore di ogni artista genovese da quel maledetto 14 Agosto 2018.” – dichiara Aldo De Scalzi, tra i promotori dell’iniziativa.

“Il problema, soprattutto per noi musicisti, sta nella paura di risultare ridondanti e venire erroneamente spettacolarizzati – dice ancora il musicista – Ecco, questo nostro omaggio ai familiari delle vittime, benché evento esso stesso, prova a sfruttare un elemento importante della musica: il silenzio. Il silenzio nella musica prevede una ripartenza, ripartenza che noi auguriamo a tutta la città.”

Di seguito l’elenco dei musicisti che hanno partecipato al progetto:

Daniele Adrianopoli

Edoardo Ambrosio

Marta Antolovich

Federico Bagnasco

Paolo Ballardini

Riccardo Barbera

Luca Begonia

Giulio Belzer

Enrico Bianchi

Paolo Bonfanti

Ilaria Bruzzone

Valeria Bruzzone

Cristian Budeanu

Isotta Cainero

Vladimiro Cainero

Bob Callero

Giampaolo Casu

Andrea Cervetto

Rodolfo Cervetto

Jessica Cochis

Armando Corsi

Luca Cresta

Mauro Culotta

Alessandra Dalla Barba

Alberto Debenedetti

Aldo De Scalzi

Camilla Dioli

Simona Fasano

Marco Fossati

Marco Fuliano

Massimo Gori

Cesare Grossi

Daniele Guerci

Federico Lagomarsino

Marcella Lamberti

Gianpiero Lo Bello

Andrea Maddalone

Danilo Madonia

Marco Maiello

Alberto Malnati

Lorenzo Malvezzi

Max Manfredi

Roberto Maragliano

Carlo Marrale

Gianni Martini

Marco Matta

Roberto Mazzola

Arianna Menesini

Matteo Merli

Michele

Franco Minelli

Adriano Mondini

Marco Morini

Tina Omerzo

Giulia Ottonello

Lorenzo Ottonello

Carlo Parola

Alessandro Pelle

Marco Pendola

Paolo Pezzi

Roberto Piga

Daniele Pinceti

Pivio

Beatrice Puccini

Riccardo Ristori

Edmondo Romano

Mauro Sabbione

Giangi Sainato

Claudia Sanguineti

Luca Scherani

Kim Schiffo

Esmeralda Sciascia

Antonella Serà

Simona Serra

Dado Sezzi

Laura Sillitti

Federico Sirianni

Enrico Testa

Roberto Tiranti

Vera Torrero

Massimo Trigona

Giorgio Usai

Alfredo Vandresi

Elio Veniali

Luciano Ventriglia

Fabio Vernizzi

Andrea Zanzottera

Angela Zappolla

Tatiana Zaxarova

Attilio Zinnari