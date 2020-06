Il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto riapre ai privati dal 5 giugno

Genova. Il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto riapre ai privati.

Lo comunica la Società Gestione Mercato.

Da venerdì 5 giugno il centro agroalimentare di Genova riapre la vendita diretta ai privati consumatori con il consueto orario dalle 9 alle 11.

Occorre però rispettare alcuni obblighi: gli acquirenti – in possesso di tessera valida per l’accesso – potranno accedere nella struttura a Bolzaneto solo indossando guanti e mascherine di loro proprietà. Dispositivi di protezione non potranno essere consegnati all’entrata dal mercato. I controlli saranno eseguiti all’ingresso e durante gli acquisti. I trasgressori delle regole saranno accompagnati fuori dalla struttura.

La direzione di Sgm si riserva di scaglionare gli ingressi per evitare assembramenti.