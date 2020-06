Il Genova Beach Soccer si ritrova sui campi di footgolf

Tutto fermo ancora per quanto riguarda il beach soccer compresa l’attività del Genova Beach Soccer che attende come tutto il movimento dilettanti il 25 giugno per sapere cosa ne sarà della propria stagione. Le ultime ipotesi parlano di una Supercoppa Italiana da svolgere in un’unica tappa a Napoli.

Nel frattempo i ragazzi biancorossi si sono uniti ai “cugini” del Footgolf Genova per una giornata sui verdi campi di Serravalle Scrivia, in basso Piemonte. Insieme al Dg Covotta si sono sfidati con tiri di precisione. Alla fine i migliori sono stati Rossetti e Cammaroto entrambi con 63 colpi, anche se alla fine Rossetti si è imposto per il maggior numero di ibride.Terzo si piazza Brema con 66 colpi seguito da Memoli e Rizqaoui entrambi con 69 colpi.