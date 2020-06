Il CDM verso la nuova stagione: confermato Ortisi, arrivano Molaro e Silon Jr

Genova. Conferme e nuovi arrivi in casa CDM Futsal Genova. La quadra di vertice del calcio a cinque ligure ha confermato il tesseramento di Andrea Ortisi e l’arrivo di Antonio Molaro e Silon Junior.

Per Andrea Ortisi questo è il quarto anno consecutivo a Genova. Classe ’91, Ortisi è un immancabile pilastro della società ligure, alla quale non ha risparmiato sudore e affetto, testimoniato anche a chiare lettere nelle numerose dichiarazioni pubbliche. Social inclusi.

Con questa mossa, lo sguardo era già rivolto alla stagione 2020/2021: il mercato appena all’inizio, ma le prime notizie hanno già mosso le acque. È ufficiale l’arrivo in casa CDM di Antonio Molaro: il talento napoletano, già in azzurro con l’under 21, è il “nuovo tassello del progetto del presidente Fortuna”, un universale capace di dare un contributo tecnico, atletico ed esperienziale non indifferente.

Il primo colpo del mercato, però, era stato Silon Junior. I genovesi hanno cooptato il bomber del Real Rogit, dopo che la società calabrese ha annunciato il ritiro. Classe ’85, garantisce vera esperienza ai massimi livelli del calcio a cinque.