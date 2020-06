I Zona, giornate formative per responsabili tecnici

Genova. La I Zona Fiv propone una serie di giornate formative per responsabili tecnici della scuola vela. Vediamo alcuni dettagli dell’iniziativa.

Obiettivi. Gli incontri, già previsti nella Normativa Scuola Vela 2020 nel quadro degli aggiornamenti obbligatori per gli affiliati ed i loro collaboratori, sono stati modulati nuovamente per andare incontro alle esigenze imposte e legate al Covid-19.

Hanno l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza sempre più adeguati alle complessità di gestione delle scuole di vela che oggi sono propriamente immerse in un mercato di settore generalmente ampio e soprattutto fortemente concorrenziale.

Organizzazione. Gli incontri sono strutturati in un modulo teorico on-line, più uno, possibilmente dal vivo, per fornire indicazioni sulle normative vigenti, sui compiti degli addetti alla gestione, sulla modulistica, sulla didattica e sulla sicurezza durante le attività di scuola vela. L’attività didattica degli incontri è basata su un totale di sei ore, ripartite nei due incontri.

L’incontro online sarà aperto a tutti i dirigenti sportivi e collaboratori delle scuole di vela previo accredito ed indicazione dei ruoli, comprendenti anche le figure legate alla segreteria amministrativa, alle attività di pubbliche relazioni e, quant’altro negli affiliati, concorra alla gestione della scuola vela o degli stessi corsi.

Gli affiliati riceveranno un attestato di partecipazione in formato Pdf e un attestato nominale riservato a ogni partecipante iscritto. Gli attestati potranno essere esposti nei locali adibiti ad iscrizioni ai corsi scuola vela o

frequentati dai partecipanti, visitatori e/o accompagnatori.

Partecipazione. Con le necessità imposte dalla situazione contingente, la partecipazione agli incontri sarà gratuita per gli affiliati e loro partecipanti. Ai Comitati di Zona spetterà il compito di organizzare le giornate d’incontro (sempre obbligatoria per gli affiliati) per il coordinamento del progetto scuola di vela e nel contempo dove potrà avvenire la consegna del materiale promozionale Fiv Box.

Programma. Gli incontri Formazione Scuola Vela sono inseriti nella Normativa Scuola di Vela 2020 (e successive integrazioni), e sono da considerarsi obbligatori per gli affiliati.

Prima giornata: domenica 14 giugno dalle ore 17 alle ore 20 in modalità online. Programma del primo incontro: accreditamento e presentazione incontro numero 1; presentazione del Progetto Scuola di Vela 2020 e Veladay; presentazione del protocollo di sicurezza per le scuole di vela; sicurezza della scuola di vela.

Il programma è destinato ai rappresentanti degli affiliati ed ai tecnici responsabili scuola vela. La modalità di collegamento on line sarà a mezzo Webex di zona, pertanto ci sarà la necessità di ricevere l’accreditamento con l’indirizzo mail di chi parteciperà per inviare l’invito di login. Per i tecnici che parteciperanno indicare inoltre nominativo e numero di tessera Fiv.

Seconda giornata: sabato 20 giugno, in cui è prevista anche la consegna dei Fiv Box. Saranno date per tempo istruzioni precise.

Per i tecnici che avranno frequentato tutti gli incontri saranno totalizzati 3 crediti formativi.