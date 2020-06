I clacson dei pullman e i trolley per la protesta delle agenzie di viaggio: “Il nostro lavoro in fumo, servono aiuti”

Genova. Sono stati i clacson dei pullman turistici e dei mezzi degli Ncc, insieme ai trolley degli operatori a scandire la protesta andata in scena questa mattina a Genova del del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio e tour operator e del coordinamento ligure del Fai trasporto persone

La manifestazione di oggi in piazza De Ferrari è il preludio della protesta nazionale che si terrà domani a Roma.

“Siamo qui a manifestare con tutto il comparto turistico, tour operator, agenzie, guide NCC, noleggiatori di bus – spiega Sabrina Paolo, del movimento autonomo – perché noi siamo il turismo e abbiamo visto il nostro lavoro andare in fumo”.

“Abbiamo bisogno di sostegno – aggiunge – e alla Regione Liguria chiediamo 3 mila euro per ogni codice Ateco aperto per poter sostenere le spese di sanificazione e di riapertura. Al governo, invece, chiediamo un aiuto concreto in base al nostro fatturato calcolato in base ai 12 mesi del 2019, che ci permetta di pagare i costi fissi, e il prolungamento della cassa integrazione per i nostri dipendenti non solo per 9 settimane ma fino a fine anno”.