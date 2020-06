Horror, usciti i primi due film del regista genovese Alberto Bogo

Genova. La loro uscita era stata rimandata causa Covid, ma nel mondo del cinema Genovese, c’è qualcuno che riparte. Usciranno nei negozi il 17 Luglio i dvd ed i bluray dei film del regista Genovese Alberto Bogo.

Trattasi di due film che sono stati due casi unici nel panorama Italiano, per come sono stati concepiti, realizzati e distribuiti.Il primo è Extreme Jukebox, rock comedy che fu distribuito dall’Americana Troma nel 2015, ma che non aveva ancora trovato un suo posto in Italia.

Il film, oltre a vantare la presenza del celebre rocker Pino Scotto, vedeva in azione anche il comico ed attore Genovese Maurizio Lastrico, in quello che è stato il suo primissimo ruolo davanti la macchina da presa.Il secondo film, invece, è la commedia horror Terror Take Away, girata interamente nella bellissima location di Villa Serra di Comago.

Il film è un feroce attacco al mondo del lavoro ed aveva trovato addirittura una distribuzione nelle sale grazie alla piattaforma Movieday, nell’Halloween 2018.In questo secondo film possiamo trovare nel cast, un’altro celebre comico ed attore Ligure: Enzo Paci, oltre alla presenza di attori teatrali di pregio quasi tutti provenienti dal Teatro Stabile di Genova, come Fiorenza Pieri, Roberto Serpi ed addirittura Marco Sciaccaluga, in passato direttore del Teatro stesso e regista teatrale apprezzatissimo.

Nel primo film di Bogo, invece, troviamo il figlio di Marco, Carlo Sciaccaluga, in un ruolo davvero spassoso.Se volete già acquistare i film, potete già ordinarli sul sito di Digitmovies https://www.store4you.it/shop/it/, sono entrambi distribuiti da questa eroica casa di distribuzione, che ha dato la possibilità ai film di Bogo di uscire “gemellati” in tutta Italia.

TRAILER TERROR TAKE AWAY

TRAILER EXTREME JUKEBOX