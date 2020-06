Grave incidente stradale a Pegli sull’Aurelia, un ferito in codice e rosso e lunghe code

Genova. Grave incidente stradale poco dopo le 19 sul lungomare di Pegli, all’altezza dell’intersezione con via Arrigo Boito. Coinvolta una persona alla guida di uno scooter, portata in codice rosso all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto l’automedica, l’ambulanza e la polizia locale per i rilievi. Sull’Aurelia si sono immediatamente riformate lunghe code, anche perché i vigili urbani hanno disposto il senso unico alternato.

Incidente, pochi minuti dopo, anche in via Albareto, a Sestri Ponente. Un’auto si è ribaltata per motivi ancora da chiarire sulle corsie in direzione del centro città.