Genova, una giornata dedicata al Minibasket con il tecnico Maurizio Mondoni

Genova. Nella giornata di domani, venerdì 26 giugno, il Palasharkers di via Cialli a Genova organizzerà una giornata di Minibasket firmata Basket Pegli con il tecnico lombardo Maurizio Mondoni. Appuntamento dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 15, con a seguire riunione con gli istruttori.

Di seguito il curriculum di Mondoni, nume tutelare del Minibasket italiano.

Diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Beltrami di Cremona (1964).

Diplomato in Educazione Fisica all’I.S.E.F. Cattolica di Milano (1967-68) con 110/110 e lode.

Vincitore del concorso di Abilitazione all’insegnamento di E.F. (1969).

Insegnante di Educazione Fisica dal 1968-69 fino al 1992 (di R.O. dal 1972), presso l’Istituto Tecnico Industriale di Cremona e presso l’Istituto Professionale A.P.C. di Cremona.

Docente-Borsista dell’insegnamento di Ginnastica Educativa alla sezione di Brescia dell’I.S.E.F. Cattolica di Milano nell’anno accademico 1976-77.

Distaccato alla Federazione Italiana Pallacanestro (Settore Squadre Nazionali e Preparazione Olimpica CONI) dal 1981 al 1992.

Laureato in Scienze Motorie all’Università di Roma Tor Vergata (a.a. 2000-2001), Facoltà di Medicina e Chirurgia (110/110 e lode).

Master in Metodologia dell’allenamento di II livello (2002), all’Università di Tor Vergata di Roma (30/30).