Genova: la guida turistica locale si rinnova e diventa digital

Lunedì 1 giugno 2020: a Genova va on line www.CityGame.tours, la piattaforma che mette a disposizione tours multimediali ideati e condotti da guide turistiche autorizzate e interamente fruibili da cellulare.

“In questi mesi di lockdown ho lavorato sodo – dichiara l’ideatrice del progetto Antonella Riccardi, guida turistica e titolare dell’agenzia incoming Prime Time Viaggi – per mettere a punto un’idea che mi frullava in testa da tempo.

Foto 2 di 2



Volevo portare innovazione nel modo di erogare la visita guidata di una città che permettesse alla guida turistica di “automatizzare” il suo lavoro senza snaturarlo e, nello stesso tempo, di mettere il turista al centro dell’esperienza di visita rendendolo attivo e partecipe nel percorso di conoscenza e di scoperta.

É così che nasce CityGame, il tour che combina la fruizione completamente digitale di contenuti multimediali con la visita “fisica” del luogo dove si svolge. La piattaforma è stata creata da Vincenzo Monno, titolare di CyberTribu e analista programmatore di lunga e comprovata esperienza.

I contenuti sono ideati ed erogati da una guida turistica abilitata che accompagna il visitatore di tappa in tappa in un percorso culturale vario, interattivo e divertente tramite l’utilizzo del suo smartphone personale. Per effettuare questo tour è indispensabile una connessione internet.

Ad ogni tappa si scoprono curiosità su arte, storia, usi, costumi e cucina del luogo visitato e si prende parte a un gioco a quiz che presuppone abilità logiche, di interazione, di osservazione, di intuizione. A tutto questo si aggiungono tanti piccoli momenti di creatività fotografica nei quali i visitatori sono invitati a caricare le loro fotografie sul sistema. Queste verranno utilizzate, al termine del tour, per comporre il foto-libro personalizzato che il visitatore riceverà direttamente a casa sua e che diventerà il suo ricordo unico e personalizzato dell’esperienza vissuta.

Il tour è liberamente fruibile in qualsiasi data e momento della giornata e non è vincolato a un numero minimo di partecipanti.

Si rivolge ad un target di coppie, famiglie e piccoli gruppi di amici.

In questo particolare momento garantisce di rispettare le regole di distanziamento sociale, di sicurezza e di igiene post Covid (il visitatore maneggia solo ed esclusivamente il suo cellulare personale, dal momento dell’acquisto alla fruizione del tour).

É inoltre una proposta per poter rendere sempre fruibile il nostro patrimonio, soprattutto in quei piccoli borghi dove normalmente si fa fatica a trovare un’offerta di visita strutturata e sempre disponibile.

Il 1 tour è on line da oggi: chi vuole mettersi alla prova giocando con “I Segreti di Genova”?