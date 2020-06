Genova Calcio, è separazione con mister Marco Corrado

Genova. Un’altra società di Eccellenza ligure sceglie di cambiare guida tecnica. Si tratta della Genova Calcio, che nello scorso campionato si era classificata al dodicesimo posto con 24 punti, frutto di sei vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte.

Era lo scorso 20 giugno quando lo spezzino Marco Corrado, classe 1980, venne chiamato a prendere il posto di Luca Tabbiani, prima scelta del club biancocrociato ma poi ingaggiato dal Fiorenzuola, squadra di Serie D. Dopo quasi un anno, la separazione.

“La Asd Genova Calcio comunica in via ufficiale la risoluzione consensuale del rapporto con mister Marco Corrado e col suo vice Andrea Vaccarezza – rende noto il sodalizio genovese -. La Asd Genova Calcio precisa che non trattasi di scelta tecnica, ma di scelta sofferta, obbligata dalle difficoltà logistiche dell’attuale momento nazionale legate al Covid”.

“La Asd Genova Calcio – conclude – ringrazia mister Marco Corrado e mister Andrea Vaccarezza per la grande professionalità dimostrata nella stagione sportiva, ed augura le migliori fortune sportive e personali, augurandosi di potersi rincontrare in futuro”.