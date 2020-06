Genova Calcio e Quercioli, le strade si dividono

Genova. Ex direttore di gara, opinionista, moviolista e dirigente sportivo, Emanuele Quercioli per una stagione ha svolto il ruolo di addetto all’arbitro per la Genova Calcio, squadra che ha disputato il campionato di Eccellenza ligure.

Da oggi Quercioli non fa più parte della società biancocrociata. “Per motivi di lavoro legati alla mia nuova attività lavorativa sono costretto a separarmi dalla Genova Calcio – dichiara Emanuele Quercioli -. Tengo a ringraziare la società per questa bellissima esperienza, un ringraziamento particolare al direttore Enrico Ascheri, al presidente Marco Vacca, ed allo splendido team manager Massimo Francioso! Ringrazio tutti i giocatori per l’accoglienza, dal capitano Riggio a tutti gli altri ragazzi della prima squadra! Un abbraccio virtuale a tutti ed un enorme in bocca al lupo per il futuro biancorosso”.

Nella foto: Quercioli col presidente Marco Vacca