Fuga di gas a Campi, corso Perrone di nuovo chiuso al traffico

Genova. Una fuga di gas su una tubatura piuttosto grossa (250 mm) ha reso necessaria la temporanea chiusura di corso Perrone. Il problema si è verificato all’altezza della rotonda che porta all’area commerciale, vicino al grande magazzino della Sogegross.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco per la messa in sicurezza e tecnici Ireti, che dovranno valutare l’entità del danno. La rottura è stata provocata dal cantiere di una ditta terza.

La strada è stata chiusa quindi nuovamente al traffico intorno alle 17, dopo che in giornata era stata riaperta (in seguito a un’altra chiusura legata ai lavori per il nuovo ponte).

Ancora da valutare le tempistiche per la riapertura.