Fase 2, prenotazioni case vacanze crollate dell’80%. Confedilizia: “Decreto vessatorio e incostituzionale”

Genova. In questi giorni di riapertura e di avvio della terza Fase anti Covid tiene banco la questione relativa alle case vacanza. Il Coronavirus ha avuto un forte impatto anche nel settore immobiliare. Nel caso degli appartamenti per le vacanze, che a Genova e in Liguria rappresentano un’importante risorsa ricettiva, il calo delle prenotazioni è intorno all’80 per cento.

A fronte di questa situazione il bonus vacanze deciso dal Governo da 150 a 500 euro, non tiene conto di questa tipologia di immobili a uso ricettivo: «Il decreto è strutturato male – dice il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – e riteniamo una discriminazione il fatto di tener fuori le case date in affitto per fini turistici, perché se si vuole facilitare la vacanza in Italia non si vede per quale ragione debba essere favorito solo un tipo di ospitalità».

Una presa di posizione che viene rafforzata dall’intervento di Vincenzo Nasini, presidente dei Ape Confedilizia Genova: «In questo Paese si considerano gli appartamenti vacanza alla stregua delle strutture ricettive quando c’è da pagare delle tasse; invece quando c’è un beneficio vengono escluse. La norma è sbagliata e ritengo che ci possano essere anche profili di incostituzionalità. Tra l’altro in Liguria le case vacanze sono disciplinate dalla stessa legge che disciplina gli alberghi, secondo le leggi regionali. E’ una vera beffa».

Mercoledì 3 giugno l’ufficio di Confedilizia Genova riaprirà al pubblico e lo farà solo esclusivamente su appuntamento. Come sempre Confedilizia sarà a disposizione per consulenze legali, amministrative, tecniche. La sede di Ape-Confedilizia Genova, al 41 di via XX Settembre, verrà sanificata come prevede la norma anti Covid, mentre lo sportello di contatto con il pubblico è stato rImodulato con l’uso di pannelli di plexiglas. Gli Orari di apertura sono fissati tra le 9 e le 19, con orario continuato dal lunedì al venerdì. Come detto si riceve solo ed esclusivamente su appuntamento contattando dalle ore 9 alle ore 13 i numeri 010/565149 o 010/565768 o scrivendo mail apege@apegeconfedilizia.org.