Evade dagli arresti domiciliari dopo un’udienza, scoperto e denunciato

Genova. Ieri pomeriggio in via Gramsci a Genova i poliziotti del commissariato Prè hanno denunciato per il reato di evasione un 42enne genovese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

L’uomo, condannato a luglio 2019 ad un anno e mezzo di reclusione presso il carcere di Marassi, lo scorso aprile è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Convocato ieri in tribunale per un’udienza, terminata alle 13, avrebbe dovuto far rientro autonomamente nella sua abitazione, essendo ancora sottoposto alla misura cautelare.

Peccato però che gli uomini di Pré lo hanno sorpreso alle 15 ancora a spasso nei pressi della stazione della metropolitana in Darsena. I poliziotti lo hanno denunciato e accompagnato fino al suo domicilio.