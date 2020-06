Entella, Contini: “Siamo carichi, ci faremo trovare pronti per Cosenza”

Chiavari. Il campionato di Serie B è vicino alla ripresa. Sabato 20 giugno alle ore 18 la Virtus Entella sarà ospite del Cosenza nella partita valevole per la ventinovesima giornata, ad oltre tre mesi dall’ultimo incontro disputato.

Nikita Contini Baranovsky, intervistato dall’ufficio stampa della società chiavarese, dichiara: “Finalmente si ricomincia, non vediamo l’ora di ritornare ad allenarci a Chiavari. Siamo carichi, stiamo andando bene, ormai sono quasi due settimane che ci stiamo allenando, stiamo piano piano riprendendo la forma e ci faremo trovare pronti per Cosenza“.

“Alla ripresa sarà un altro campionato – afferma il portiere -. Le squadre che staranno meglio faranno più punti. Quindi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti, ribattere colpo su colpo e dare il massimo in queste dieci partite raggiungendo prima possibile il nostro obiettivo, che è la salvezza“.

“Il campo mi è mancato tantissimo, come è mancato a tutti quanti. Non vedevamo l’ora di tornare ad allenarci, perché noi comunque non abbiamo mai avuto uno stop così lungo, quindi è stato bello ritornare. Speriamo di non doverci staccare più dal campo” conclude Nikita.