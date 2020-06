E’ morto Luigi Previati, figura di riferimento per la politica in Valpolcevera e vero militante per la pace

Genova. E’ morto a 73 anni Luigi Previati, una figura di riferimento per la politica locale in Valpolcevera. Ultimamente era militante per Sinistra Italiana la cui segreteria genovese oggi lo ricorda come un uomo “da sempre impegnato nella difesa dell’ambiente e a favore della pace”. Insegnante ed educatore, era uno dei più attivi sostenitori dell’esperienza pratica come metodo di integrazione. Aveva realizzato e promosso progetti di agricoltura educativa.

Tra i tanti messaggi di cordoglio quello di Federico Romeo, presidente del municipio: “È volato in cielo Luigi Previati, una triste notizia di questa giornata che mi addolora molto – scrive – Luigi si è sempre impegnato per la nostra Valpolcevera e per la nostra comunità. Un uomo buono e pieno di valori”. Ma tutto il mondo politico e sindacale genovese lo ricorda con affetto e tristezza come uno dei più prolifici militanti. Era stato anche tra i promotori dei tavoli per la pace ai tempi del G8 del 2001.

Lascia moglie, figlia e un nipotino. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 26 giugno, alle 12 nel tempio laico del cimitero di Staglieno.