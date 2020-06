Dm sbarca a Genova, dopo l’intoppo della delibera sul commercio la catena trova casa alla Foce

Genova. Era attesa da oltre un anno a Genova, ma dopo un intoppo burocratico la catena Dm – marchio tedesco specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona – sbarca in città. L’inaugurazione del nuovo punto vendita sarà questo mercoledì 17 giugno nel nuovo store di via Brigata Liguria 49r-59r alle 14e30.

Lo scorso anno la grande catena commerciale europea era stata stoppata dalle nuove normative sul commercio della giunta Bucci e della Regione, che impedivano in zone centrali della città – ma non solo in centro – l’apertura di negozi non legati specificatamente al territorio. Di fatto, Dm, era equiparato a un minimarket etnico.

L’impasse è stata superata e dopo mesi in cui pareva che Dm potesse trovare spazio nell’ex Rinascente – che invece ospiterà gli uffici di Axpo Italia – l’opzione scelta è stata la Foce. Per l’occasione mercoledì saranno presenti Marco Bucci, sindaco di Genova, Benjamin Schneider, direttore Marketing e Acquisti di Dm e Francesco Gargiulo, direttore vendite e HR.

“L’inaugurazione del primo punto vendita di Genova rappresenta per dm un forte segnale di fiducia nei confronti di una città che mai come in questo momento rappresenta la voglia di ripartenza e di rinascita – si legge in una nota della catena – a questa prima apertura in via Brigata Liguria ne seguirà un’altra nel mese di agosto in Piazza Dante, a dimostrazione di quanto Dm creda in questo territorio”.

Il nuovo store, con i suoi 250 metri quadri di spazio vendita, impiega otto addetti alle vendite e opera con orario continuato da lunedì a domenica dalle 9 alle 19e30.