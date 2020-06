Davide Sonetti lascia il Ligorna: “Sei stato per me un grande maestro di vita”

Genova. Davide Sonetti non è più il direttore sportivo del Ligorna. Classe 1988, aveva iniziato a ricoprire questo ruolo nel maggio 2016.

“In data odierna – spiega – ho rassegnato al presidente dell S.C.D. Ligorna 1922 Davide Torrice le dimissioni dal consiglio direttivo e le conseguenti dimissioni dal ruolo di direttore sportivo. Colgo l’occasione per augurare alla nuova società le migliori fortune sportive con l’augurio di poter raggiungere i più importanti traguardi calcistici possibili”.

Ex arbitro, Sonetti, dopo questi anni trascorsi nella società biancoblù, ha scritto una lettera di congedo.

“Caro Ligorna,

Sono passati 8 anni da quando ci siamo conosciuti per la prima volta e da allora ne abbiamo passate tante insieme (retrocessioni, promozioni salvezze insperate ed addirittura una finale play off) momenti belli e momenti difficili, sei stato per me un grande maestro di vita.

Mi viene veramente difficile scrivere qualcosa in questo momento per me non facile, se non ringraziare le persone che sono state per me fondamentali in questo percorso iniziando da tutti i ragazzi con cui ho avuto la fortuna ed il piacere di condividere il mio cammino.

Inizio ringraziando Matteo che è per me il fratello maggiore che non ho mai avuto al quale voglio un bene dell’anima ed auguro a lui il meglio di ciò che la vita possa riservargli

Ringrazio Angela, Paolino e Raimondo che oramai considero parte della mia famiglia

Ringrazio i miei tre capitani Gianluca, Marco e Jacopo dai quali ho imparato molto ed a cui riserverò sempre un posto speciale nel mio cuore

Ringrazio Mimmo e Costantino che sono i due “cavalli” che vorrei sempre avere al mio fianco in qualsiasi battaglia e che ho avuto il piacere di avere vicino.

Ringrazio tutti i componenti del consiglio per avermi sopportato in tutti questi anni ed anche se non ci crederete sopportarmi non è facile sono un gran rompi cazzo!!!

Ringrazio i Mister Gabriele e Luca su tutti ed i loro magnifici Staff Mauri Chiodo Pasquale Matia Gianluca Fabio e Alessandro Matteo Moira e Dido

Ringrazio i Mister del Settore Giovanile ed Andrea

Ringrazio Massimo (scarsissimo a Paddle) per essermi stato di aiuto nei momenti sportivamente più difficili

Ringrazio Cek che anche se abbiamo condiviso solo quest ultimo anno è stato piacere fare con lui questi ultimi 100 metri

Ringrazio Roby per esserci sempre per essere per me un punto di riferimento su cui potermi appoggiare nei momenti difficili di ogni giorno

Ringrazio Piero per esserci stato ed esserci sempre perché potrà cambiare tutto al Ligorna, potranno passare presidenti, direttori, allenatori e giocatori ma ogni volta che entrerò da quel cancello lo vedrò sempre lì, appoggiato alla balaustra sopra il calcio d angolo con la sigaretta in bocca e la sua camicia a quadri con il taschino bucato dagli spigoli del pacchetto delle sigarette

Infine ma non meno importante ringrazio la mia Famiglia per avermi sempre sostenuto in questa fantastica avventura.

Sarò sempre un tuo tifoso. Forza Ligorna”