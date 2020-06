Daniele Nsesih Vultur, dal Basket Pegli alla Serie A2

Genova. Dal Basket Pegli, in Serie C Silver, alla Serie A2. La Givova Scafati rende noto di aver ingaggiato il giovane, classe 2001, Daniele Nsesih Vultur.

Si tratta di un’ala forte dalle qualità atletiche e tecniche tali da essere ritenuto un vero e proprio talento, dalle importanti prospettive.

Prelevato dal Basket Pegli, oltre a distinguersi nella rappresentativa Under 18, che ha preso parte al campionato Eccellenza (10,4 punti di media nell’ultima stagione), il nerboruto cestista ha già dimostrato le sue indubbie qualità, ritagliandosi minuti importanti con la prima squadra, partecipando al campionato di Serie C Silver con ottime statistiche: 9,0 punti di media nella stagione 2018/2019 e 6,9 nelle poche partite disputate durante la stagione 2019/2020.

Più che una scommessa, il giovane atleta ligure è visto come un interessante prospetto, con tutte le potenzialità per poter esplodere in casacca gialloblù ed affermarsi a pieno titolo nella pallacanestro nazionale.