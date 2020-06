Cus Genova, riaprono spogliatoi e segreteria di via Monte Zovetto

Genova. Novità in sede presso il Cus Genova, a partire da oggi, giovedì 4 giugno: riapre ufficialmente la segreteria di via Monte Zovetto. Lo sportello resterà aperto al pubblico con l’orario tradizionale, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,45 e dalle 14,30 alle 17,30.

Saranno inoltre riaperti gli spogliatoi della sede, il cui utilizzo previsto è di massimo due persone alla volta in quello maschile e di una in quello femminile. Il tutto ovviamente in accordo con le linee guida di sicurezza istituzionali e locali.

Inoltre, il Cus Genova informa che il cancello sarà dotato di apertura e chiusura automatica. Dal lunedì al venerdì si aprirà alle ore 7,40 e si chiuderà alle 22,45, mentre nel weekend aprirà dalle 8,45 alle 14,45. Si invitano pertanto tutti coloro che frequentano la struttura a rispettare scrupolosamente gli orari. Non è in alcun modo possibile forzare manualmente l’apertura.

Fino a nuove comunicazioni, in accordo con le linee guida istituzionali, rimane interdetto l’utilizzo del playground per praticare pallacanestro. Ciò nella speranza che sia possibile permettere di utilizzarlo quanto prima.

“Certi della vostra collaborazione, vi invitiamo a seguire tutte le indicazioni che vi abbiamo fornito per far sì che il tutto possa procedere per il meglio” scrivono i portavoce del Cus Genova.