Covid etiquette, il vademecum dei Lions in collaborazione con Amiu

Genova. In tema di comportamenti virtuosi da tenere durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, Amiu ha promosso un’iniziativa di sensibilizzazione insieme al Lions Club Genova Sant’Agata AVB del distretto 108 IA2. Si tratta della creazione di un vademecum chiamato “Covid Etiquette”, contenente un elenco di buone pratiche di comportamento e smaltimento dei dpi per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di contagio. La locandina è stata diffusa su tutti i canali social dei Club e del Distretto Lions in questione.

“Ringrazio AMIU Genova per la preziosa collaborazione in questa nuova iniziativa dei Lions Club – ha dichiarato Alfredo Canobbio, Governatore del Distretto – che si aggiunge a quanto realizzato nel sostegno alle strutture sanitarie e all’aiuto alle famiglie in difficoltà economica. Un plauso alla lion Paola Quercioli, che coordina questa campagna di informazione civica, e a tutti i Lions che hanno contribuito”.

Nel vademecum sono riassunti i comportamenti da tenere per un rispetto reciproco che aiuti la salute e l’ambiente. In particolare vengono sottolineati i comportamenti da tenere fuori casa (mascherina, guanti, saluti da lontano, uso limitato dell’ascensore, distanziamento sociale) e le azioni da compiere al ritorno a casa (disinfettare scarpe, cellulare, chiavi e altri oggetti di uso comune, lavare bene le mani, smaltire i dpi nella raccolta indifferenziata).

Recentemente Amiu ha inoltre messo in campo una vera e propria task force di 29 operatori per tutelare l’ambiente e sanzionare l’incivile abitudine di abbandonare rifiuti in giro per la città. Maggiori dettagli a questo link.