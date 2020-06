Genova. Un tubo dell’acqua potabile è esploso questa mattina all’alba in corso Sardegna causando una grossa perdita che ha parzialmente allagato la carreggiata in direzione mare. È successo nei pressi dell’incrocio con via Carlo Varese.

Intorno alle 6.30 il tubo principale è stato chiuso in modo da scongiurare ulteriori disagi, anche per il traffico. La strada risulta infatti regolarmente aperta e i danni sono circoscritti al margine destro della carreggiata dove scorre la corsia preferenziale dei bus quando non ci sono auto parcheggiate.

Sul posto la polizia locale e i tecnici di Iren. Entro la mattinata il guasto sarà riparato da una ditta specializzata.